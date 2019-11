Stiri pe aceeasi tema

- "Cinema-ul nu este despre reclame sau propaganda. Cinema-ul nu este despre frumusete sau imagini frumoase, este despre adevar", a spus regizorul Cristi Puiu in cadrul masterclass-ului sustinut la Festivalul de Film Documentar de la Jihlava, Cehia, unde a fost presedintele juriului competitiei principale,…

- Scena e diferita de un platou de filmare! Este o lecție pe care mulți actori tineri o invața cand prind un rol intr-un film. O șansa in plus sa se remarce le-o da Festivalul "Les Films de Cannes a Bucarest" la care au venit sute de actori.

- Undeva in Moldova, un scurtmetraj realizat de o echipa de tineri creatori romani de film independent, premiat deja la festivalul de film de la Roma, este nominalizat la festivalul international de film din New York. Comedia romantica prezinta doua culturi diferite, dar de aceleasi dimensiuni,…

- Actorul spaniol Antonio Banderas (59 de ani) a vorbit despre cel mai dramatic moment din viata lui, dar si despre rolul care i-a adus premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes.

- Filmul „La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, a ajunge incepand de vineri in cinematografele din 45 de orase din tara. „La Gomera”, al cincilea lungmetraj al regizorului Corneliu Porumboiu, propunerea Romaniei pentru o nominalizare la Oscar 2020 va rula si la Lugoj la Cinematograful Bela Lugosi timp de…

- O meditație elegiaca asupra morții și a creației venita de la un extravagant maestru spaniol, o pelicula burlesca despre radacini și identitate, o satira sociala demolatoare și inclasabila, o ravașitoare poveste de epoca feminista și un comentariu hipnotic și stilizat despre fericire. 5 dintre cele…

- Filmul "La Gomera", in regia lui Corneliu Porumboiu, este propunerea Romaniei pentru o nominalizare la categoria "Cel mai bun lungmetraj international" de la Oscar 2020, relateaza Agerpres. "La Gomera" este prima productie semnata de Porumboiu care a fost filmata si in afara Romaniei, in Spania si Singapore.…

