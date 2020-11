Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 12:30 – Actrita Draga Olteanu Matei a fost stabilizata hemodinamic, dar in prezent este sedata și se afla sub ventilație invaziva la secția de terapie intensiva de la Clinica de Gastroenterologie și Hepatologie a Spitalului ‘Sf. Spiridon’, a declarat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu.…

- Actrita Draga Olteanu Matei este internata la Spitalul Sf. Spiridon si se afla la Terapie Intensiva, fiind stabilizata, dupa ce a suferit o hemoragie digestiva, a anuntat directorul unitatii medicale, Diana Cimpoesu. Potrivit acesteia, Draga Olteanu Matei a fost testata pentru virusul SARS-CoV2, rezultatul…

- „Este in continuare in perioada critica, este sedata sub ventilatie invaziva care necesita anestezie generala pentru binele pacientului. Este in continuare perioada critica pentru ca vorbim de un pacient varstnic cu afectiuni endocrine, cardiovasculare. Urmatoarele ore si zile sunt foarte, foarte importante",…

- Marea actrița Draga Olteanu Matei este in stare critica, intubata, la Terapie Intensiva, in carul secției Gastroenterologie și Hepatologie din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” Iași. Medicii spun ca au...

- UPDATE – Actrita Draga Olteanu Matei este constienta si comunica cu echipa medicala de la ATI din cadrul Clinicii de Gastroenterologie si Hepatologie a Spitalului ‘Sfantul Spiridon’, a declarat, aseara, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu. Aceasta si-a exprimat totodata speranta ca evolutia…

- UPDATE Actrita Draga Olteanu Matei este constienta si comunica cu echipa medicala de la ATI din cadrul Clinicii de Gastroenterologie si Hepatologie a Spitalului "Sf. Spiridon", a declarat vineri seara coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu. "Doamna a ajuns transferata de la Spitalul Judetean Piatra…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase a declarat ca in acest moment nu mai exista niciun pat disponibil pentru pacientii cu infectia cu SARS COV 2 aflati in stare critica. "La Boli Infectioase nu mai este nici un loc la Terapie Intensiva. Mai sunt cinci locuri la Compartimentul special…