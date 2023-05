Actriță bătută în plină zi într-un parc din București. Nimeni nu i-a sărit în ajutor Actrița Andreea Hristu de la Teatrul Excelsior din București a fost batuta in parcul Cișmigiu de un individ, pentru ca nu i-a dat bani. Aceasta a fost lovita cu o plasa in care iși ținea carțile. Chiar daca in apropiere erau pe banci mai mulți barbați, ei nu au intervenit sa o ajute. Actrița a reușit sa sune la 112 și spune ca poliția a acționat corespunzator. Andreea a povestit pe Facebook ce i s-a intamplat: Azi am fost batuta in Cișmigiu, in plina zi, langa podul asta frumos. Da, se poate. Stateam pe o banca, cu o carte și o cafea. Se apropie un individ, nimic suspect, vorbește frumos, vrea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

