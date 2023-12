Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut pentru filme precum The Full Monty, Shakespeare In Love și The Best Exotic Marigold Hotel, a murit subit la varsta de 75 de ani. Decesul sau a fost confirmat de agentul sau, in numele familiei actorului.

- DEZVALUIRI… Vești proaste pentru polițiștii de la Huși, acuzați de corupție și saltați ieri de ofițerii DGA, pentru audieri care au durat aseara pana tarziu in noapte: aproape toți au fost reținuți pentru 24 de ore, deși avocații s-au dat peste cap sa ii convinga pe anchetatori ca nu se impune reținerea.…

- DOLIU LA BLAGEȘTI… Primarul comunei Blagești, Alec Chirila, a murit in aceasta dimineața. Edilul avea varsta de 74 de ani și, de aproape 3 luni, fusese diagnosticat cu o tumoare cerebrala, aflata intr-o faza mult prea avansata pentru a se mai putea face ceva. Decesul a survenit in locuința sa din satul/comuna…

- Cadavrul unui barbat dat disparut din luna august, in munții San Juan din Colorado, a fost descoperit de un vanator. Acesta a gasit tot acolo și cainele barbatului, slabit dar in viața, care ii pazea cadavrul, au anunțat autoritațile. Rich Moore, din Pagosa Springs, sudul statului Colorado, și cainele…

- VIAȚA LA ȚARA… Zambete din nou pe ulițele satului Bogdanița, un loc izolat și parca uitat de autoritați, dupa ce doi tineri au ales sa se implice in viața comunitații. Anca și Silviu sunt absolvenți ai Universitații Științele Vieții din Iași. Anca s-a nascut, a copilarit și a invațat in Bogdanița. Silviu…

- CONDOLEANTE… Profesoara Marta Tiron a incetat din viata, zilele trecute, in urma unor probleme de sanatate. Anuntul a fost facut pe site-ul unitatii de invatamant in care a lucrat peste 35 ani: „Chiar de Ziua Mondiala a Educatiei, sistemul de invatamant vasluian a mai pierdut un dascal merituos: Marta…

- TRIST… A incetat din viața inginerul hușean, Mihai Mitrofan, cel care ani la rand a fost primar al comunei Arsura! Nu mai era in funcție din 2016, dar oamenii locului au continuat sa il respecte, caci, atat cat a putut in cei 12 ani in care a condus Primaria, a incercat sa faca lucruri bune […] Articolul…