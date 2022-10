Stiri pe aceeasi tema

- Iubitul actor scotian Robbie Coltrane a incetat din viata la varsta de 72 de ani, a confirmat agentul sau. Starul din Harry Potter, James Bond si Cracker a murit intr-un spital din apropierea casei sale din Larbert, Scotia. Actorul se confrunta cu probleme de sanatate de cativa ani.

- Actorul Robert Cormier, cunoscut pentru rolul din Heartland, a murit la numai 33 de ani. Familia actorului a dezvaluit cauza decesului. Cunoscut pentru rolul lui Finn Cotter in „Heartland”, actorul Robert Cormier, acesta a murit in Etobicoke, un spital din Ontario, vineri, 23 septembrie. Robert Cormier…

- Paul Sorvino, celebru pentru rolul din „Goodfellas”, a murit la varsta de 83 de ani, scrie digi24.ro Actorul a murit in luni dimineața, cu soția sa Dee Dee alaturi, informeaza TMZ. „Inimile noastre sunt frante, nu va mai exista niciodata un alt Paul Sorvino, a fost dragostea vieții mele și unul dintre…