Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, aflat in inchisoare, a murit, a anunțat vineri serviciul penitenciar din regiunea Yamalo-Nenets, unde Navalny iși ispașea pedeapsa. „La 16 februarie 2024, in colonia corecționala nr.…

- Volodimir Zelenski a declarat ca este „evident” ca Vladimir Putin s-a aflat direct in spatele morții lui Alexei Navalnii. „Este evident ca Putin se afla in spatele morții lui Navalnii”, a spus Volodimir Zelenski.Vorbind in Germania, liderul ucrainean a declarat ca președintelui rus nu-i pasa…

- Militantul neobosit impotriva politicii Kremlinului, a lui Vladimir Putin personal, Alexei Navalnii, in varsta de 47 de ani, care ispașea o pedeapsa cu inchisoarea de 19 ani sub acuzația de „extremism” intr-o colonie-penitenciar din indepartata Antarctica, cunoscuta pentru condițiile de viața extrem…

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii, cel care a dezvaluit corupția uriașa din jurul lui Vladimir Putin și un critic dur al Kremlinului, a murit in inchisoare, a anunțat vineri penitenciarul in care acesta era incarcerat, conform Reuters. Aleksey Navalny has died in a prison colony in the Yamalo-Nenets…

