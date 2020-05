Stiri pe aceeasi tema

- Fosta concurenta la mai multe reality-showuri de supraviețuire, Otniela Sandu a devenit infuencer și actrița. Vedeta a povestit in exclusivitate pentru Tabu ce a facut in perioada asta de izolare, la ce a visat și ce iși dorește pentru viitor. Puteți citi mai multe in interviul de mai jos pe care ni…

- La sfarșitul primei luni din 2020 Smiley – Andrei Tiberiu Maria și-a mutat o parte din echipa și proiecte la Los Angeles pentru urmatoarele doua luni și jumatate. Nu știa atunci ca urma sa nu-și mai intalneasca parinții și bunica timp de aproape jumatate de an din cauza reglementarilor. Iata ca weekendul…

- Artistul a explicat intr-un interviu ca nu pune prea mare pret pe lucrurile materiale si ca nu si-a dorit niciodata sa duca o viata prea luxoasa. Cel intereseaza in schimb este ca HaHaHa Production sa aiba succes. Si are… Cum il afecteaza pandemia de coronavius pe Smiley „Pe noi ne afecteaza foarte…

- Exista cu siguranța și vești frumoase și multe bucurii in aceasta perioada care pentru Oana Tache a venit cu multe emoții pozitive. DJ -ita și vedeta din “Abracadabra” sau serialul “Pariu cu viața” a ales sa impartașeasca cu ceilalți una dintre cele mai importante vești, aceea ca va fi mamica. Vedeta…

- Una dintre cele mai indragite actrițe de televiziune și teatru de la noi este și foarte versatila. Este vorba de Anca Dumitra, cunoscuta din celebrul serial de comedie “Las Fierbinți”, unde o interpreteaza pe Gianina, fiica primarului, o fata prostuța cu vise mari. Actrița de la Teatru de comedie din…

- Smiley a inceput anul in America, unde a avut o deplasare in scop profesional, a bifat și o vacanța alaturi de iubita lui, Gina Pistol, dupa care a revenit in țara mai devreme din cauza pandemiei de Coronavirus. Despre perioada de izolare, muzica și alte activitați cu care iși umple timpul am vorbit…

- „Ce mai faci, straine?” intreaba Smiley in noua sa piesa al carei videoclip aduce si un challenge pentru cei care-l vad: un mesaj ascuns in detaliile vizuale ale clipului care va aduce si o recompensa directa pentru cei care il descopera. Aflat in America pentru a face muzica alaturi de…

- Recent, Gina s-a filmat pe pagina sa de Instagram, fara pic de machiaj, dorind sa se arate naturala, fara niciun filtru. Vedeta a vrut sa demonstreze ca nu exista perfectiune, fiecare persoana are zile mai bun si mai putin bune. Potrivit imaginilor, tenul iubitei lui Smiley nu arata foarte…