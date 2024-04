Actorul Andrian Locovei a fost condamnat la șase ani de inchisoare pentru pentru viol. Pronunțata luni, decizia Judecatoriei Oradea nu este definitiva iar angajatul Teatrului ”Regina Maria” susține cu tarie ca ”actul a fost consimțit”. Fapta s-ar fi petrecut in vara lui 2022, cea care a depus plangere fiind tot o actrița, care a depus plangere in cel mai scurt timp, Adrian Locovei fiind reținut de poliție, ulterior plasat sub control judiciar cu interdicția de a se apropia de locuința presupusei victime. Conform presei locale, barbatul condamnat ar fi așteptat ca ceilalți invitați sa plece și,…