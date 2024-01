Actor din serialul Peaky Blinders, prins cu droguri

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul din Peaky Blinders, Paul Anderson, a fost amendat pentru posesie de droguri, inclusiv cocaina crack, dupa ce a fost gasit in posesia acesteia și a altor substanțe in a doua zi de Craciun, cunoscuta ca Boxing Day in Marea Britanie, potrivit The Guardian.Anderson, care il interpreteaza pe Arthur…

- Actorul Paul Anderson a fost prins cu cocaina, amfetamine și medicamente eliberate pe baza de rețeta, a doua zi de Craciun. Acesta il interpreteaza in serial pe Arthur Shelby, fratele care se ridica in iad și recurge la consumul de droguri. Vedeta a spus ca uneori intra in pielea personajului.

- Un barbat de 30 de ani a fost inregistrat, miercuri, in timp ce circula cu peste 150 de kilometri la ora pe DN 6, in judetul Timis. De asemenea, testarea a aratat posibila prezenta a substantelor interzise. Barbatul a fost amendat si s-a intocmit dosar penal.

- Un cetatean ungar a fost arestat dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce comercializa o cantitate de substanta psihoactiva, in municipiul Odorheiu Secuiesc, el fiind acuzat ca a vandut in mai multe randuri substante interzise consumatorilor din oras si localitatile invecinate.Oficial de la DIICOT…

- Traficant de droguri, prins in flagrant delict Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești, au efectuat cercetari, intr-un dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, afirma ca daca se confirma faptul ca un angajat al unui penitenciar a fost prins cu droguri, va solicita toate masurile legale care se impun, deoarece "astfel de comportamente nu pot fi tolerate" si "indulgenta in acest caz ar fi un semnal de slabiciune". "In calitate…

- Un tanar din Alba, cu mandat de executare pentru trafic de droguri de mare risc, prins de polițiști: Cați ani va sta dupa gratii Un tanar din Alba, cu mandat de executare pentru trafic de droguri de mare risc, prins de polițiști: Cați ani va sta dupa gratii La data de 16 noiembrie 2023, polițiștii de…