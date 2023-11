Activităţile de afaceri din zona euro au continuat să încetinească în noiembrie Trimestrul trecut, economia s-a contractat cu 0,1%, au aratat datele oficiale, iar Indicele compozit privind intentiile de achizitii ale managerilor (PMI) pentru noiembrie, publicat joi, a indicat ca declinul va continua in trimestrul al patrulea. Indicele PMI al HCOB, compilat de S&P Global si considerat ca un ghid bun al sanatatii economice generale, a urcat la 47,1, fata de cel mai redus nivel din aproape trei ani, atins in octombrie, de 46,5, dar a ramas ferm sub pragul de 50 care separa cresterea de contractie. Un sondaj Reuters a prezis o crestere mai modesta, la 46,9. ”Slabiciunea continua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

