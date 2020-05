Stiri pe aceeasi tema

- Orice carte returnata de oricare abonat al Bibliotecii Nationale a Austriei va trebui sa fie pastrata intr-o camera speciala timp de 24 de ore, ca masura de protectie contra coronavirusului. "Timpul este un excelent dezinfectant pentru hartie si coperte si aceasta metoda este preferata…

- Activitatile Bibliotecii Judetene „Kirileanu“ Neamt au fost reluate partial, volumele imprumutate inaintea declansarii pandemiei de COVID-19 putand fi restituite de catre cititori. Publicatiile sunt pastrate in carantina mai multe zile, in functie de materialul din care sunt confectionate.

- Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat miercuri dimineața, la finalul ședinței de la sediul Ministerului de Interne, ca au fost stabilite noi restricții pentru a limita raspandirea infecțiilor cu

- Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat miercuri dimineața, la finalul ședinței de la sediul Ministerului de Interne, ca au fost stabilite noi restricții pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus. Conform unei hotarari adoptate astazi, in Romania se interzic pana pe 31 martie activitațile…

- ANUNȚ PUBLIC – PREVENȚIE CORONAVIRUS (COVID-19) In acord cu Hotararea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei și contextul epidemiologic actual, in vederea prevenției in raport cu utilizatorii serviciilor de biblioteca și cu personalul…

- Ziarul Unirea Noi RESTRICȚII in Romania din cauza COVID-19: Activitațile culturale, religioase și de divertisment cu peste 100 de persoane, interzise Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a anunțat miercuri dimineața, la finalul ședinței de la sediul Ministerului de Interne,…

- Consiliul Judetean Alba anunta suspendarea activitatii la Scoala de Arte si Mestesuguri, dar si a evenimentelor organizate de Centrul de Cultura, Muzeu, Teatrul de Papusi si Biblioteca judeteana, pana in 31 martie.

- Școala Gimnaziala Nr.7 Focșani, reprezentata prin profesorul Sebastian Ionuț Burlan și elevii coordonați de Mirela Hanganu bibliotecar și profesoara Irina Nenciu au desfașurat, ieri, o noua campanie de promovare a cititului in moduri neconvenționale, in cadrul proiectului județean ,,Carțile pe fața“.…