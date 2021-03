Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia nu s-a terminat, chiar daca situația este una buna, stabila, spune secretarul de stat Raed Arafat. In situația in care apar focare ca urmare a deschiderii școlilor, se vor lua masuri de carantina zonala, insa, in prezent, lockdown-ul este exclus.

- Averea combinata a celor mai bogati 10 oameni din lume a crescut in timpul pandemiei de coronavirus cu 540 de miliarde de dolari americani, a anuntat Oxfam. Aceasta suma este suficienta pentru a acoperi plata unui vaccin anti-COVID-19 pentru fiecare persoana din lume, au precizat reprezentantii aceluiasi…

- Mii de oameni au marșaluit prin centrul Vienei, sâmbata, în semn de protest fata de restrictiile decise de guvern în contextul pandemiei de COVID-19, scrie Reuters.Manifestanții - mulți fara maști - au scandat și au afișat mesaje precum "Kurz trebuie sa plece”.Austria,…

- Sondaj BestJobs: Nivelul de stres s-a dublat in timpul pandemiei de coronavirus pentru unul din patru angajați romani. Cei mai mulți au ajuns deja la epuizare 17 decembrie 2020. Peste 70% dintre angajații romani care au participat la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs afirma ca nivelul…

- Milioane de oameni au plecat din New York in timpul pandemiei, in timp ce alte milioane, cu venituri mai mici, le-au luat locul, rezultand astfel pierderea unor venituri in metropola de 34 de miliarde de dolari, potrivit unui studiu citat de Reuters.