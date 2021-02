Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii grefieri organizeaza, joi, manifestatii in fata Ministerului Afacerilor Interne si a 22 de prefecturi, in semn de protest fata de intentia Guvernului de a ingheta in 2021 salariile angajatilor din sistemul public, potrivit unui comunicat remis de patru sindicate ale grefierilor. Actiunile…

- Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial reactioneaza dur la conferinta de presa a ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, in care problema infectarilor cu Sars-Cov-2 in instante si parchete a fost tratata superficial, desi exista sute de cazuri si chiar trei decese. Grefierii il acuza…

- Atragand atenția asupra faptului ca instanțele din Romania au devenit focare de raspandire a noului coronavirus, Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial... The post Reprezentanții grefierilor din Timiș cer testarea gratuita a angajaților din instanțe appeared first on Renasterea banateana…

- Grefierii instanțelor timișorene cer sa fie testați cu prioritate de cei de la Direcția de Sanatate Publica, pentru ca risca sa se infecteze și sa imbolnaveasca publicul cu coronavirus. Conform reprezentanților Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, afiliat la Federația PUBLISIND, instanțele…

- Grefierii solicita Directiilor de Sanatate Publica din intreaga tara testarea tuturor angajatilor din cadrul autoritatii judecatoresti, in conditiile in care "instantele si parchetele din Romania au devenit adevarate focare de raspandire a noului coronavirus", iar angajatorii nu au reusit sa identifice…

