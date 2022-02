Activitatea economică în Europa a accelerat în februarie după relaxarea regulilor sanitare Activitatea economica in zona euro a accelerat puternic in luna februarie, profitand de relaxarea restrictiilor sanitare, arata datele preliminare publicate luni de compania de analize financiare Markit, transmite AFP. “Relaxarea masurilor sanitare s-a tradus printr-o relansare puternica a cresterii activitatii globale, dupa doua luni de crestere modesta legata de aparitia variantei Omicron si reintroducerea de restrictii”, care au fost partial in februarie, explica analistii de la Markit. Daca sectorul calatoriilor si turismului a cunoscut “o crestere deosebita a activitatii”, la fel ca si intregul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

