Activitate preventivă cu asistenții maternali Astazi, polițiștii Biroului Siguranța Școlara, alaturi de specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Calarași, au discutat cu asistenții maternali din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Calarași. Temele discuțiilor au vizat prevenirea consumului de substanțe psihoactive, traficul de copii, bullying-ul și siguranța pe interent, fiecare situație in parte fiind discutata [&hellip Citeste articolul mai departe pe mediacalarasi.ro…

Sursa articol: mediacalarasi.ro

