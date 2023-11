Este aproape ca un ritual religios. In fiecare sambata, incepand cu 7 octombrie, centrul Londrei se umple de protestatari care flutura steagul palestinian și scandeaza “From the River to the Sea”. De ani de zile, tinerii au avut tendința de a fi mult mai pro-Palestina și anti-Israel decat cei mai in varsta. Potrivit unui sondaj […] The post Activismul pro-Palestina. Generația tanara are o problema cu Israelul first appeared on Ziarul National .