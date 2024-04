Ministerul de Externe ii sfatuiește pe cetatenii romani sa evite calatoriile in Israel, Palestina, Liban si Iran, in timp ce romanii aflati in aceste zone sunt indemnati sa manifeste precautie. Vineri seara, Israelul a fost atacat de zeci de rachete Hezbollah. ”In contextul evolutiilor de securitate din regiune, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteste recomandarea adresata […] The post Cetatenii romani, sfatuiți de MAE sa evite calatoriile in Orientul Mijlociu. Israelul, atacat de rachete Hezbollah appeared first on Puterea.ro .