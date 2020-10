Stiri pe aceeasi tema

- Activele nete ale celor 223 fonduri deschise și inchise, locale și straine, au scazut in luna august cu 1,6%, pana la nivelul de 42,3 miliarde lei (8,8 mld euro) fața de luna anterioara. De la inceputul anului și pana la sfarșitul lui august, activele au scazut cu 14,4%. Totodata, ieșirile nete din…

- Cați bani au strans romanii in conturile de pensii private. Activele din Pilonul II au crescut cu aproape 17% in primul semestru, la peste 66 mld. lei Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 66,34 miliarde de lei, la 31 iulie 2020, in crestere cu 16,84% fata de nivelul existent…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,61 miliarde de lei, la 31 iulie 2020, in crestere cu 12,11% comparativ cu nivelul inregistrat in iulie 2019, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 66,34 miliarde de lei, la 31 iulie 2020, in crestere cu 16,84% fata de nivelul existent la 31 iulie 2019, si cu 0,56% peste nivelul din luna anterioara, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat…

