Acţiunile UiPath au urcat cu peste 20% vineri, susţinute de rezultatele trimestriale peste aşteptări Compania de software de automatizare pentru intreprinderi a inregistrat venituri de 325,9 milioane dolari pentru trimestrul incheiat pe 31 octombrie, in contrast cu estimarea LSEG (fosta Refinitiv) de 315,6 milioane dolari. Castigul pe actiune ajustat a fost de 0,12 dolari, mai mult decat estimarile analistilor, de 0,07 dolari. UiPath si-a ridicat, de asemenea, previziunile pentru trimestrul al patrulea si pentru anul fiscal 2024 pentru veniturile anuale recurente. ARR-ul sau (venit anual recurent) a crescut cu 24% de la an la an, pana la 1,38 miliarde de dolari. Pentru companii precum UiPath,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

