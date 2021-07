Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile One United Properties, dezvoltator de locuinte premium si de birouri din Romania, intra la tranzactionare, incepand de luni, sub simbolul bursier ONE, informeaza vineri Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Listarea One United Properties vine dupa incheierea unei oferte publice initiale de vanzare…

- Alser Forest, companie care activeaza in sectorul forestier din Romania din 2008, a listat astazi, 30 iunie, obligațiunile companiei pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB). Anterior debutului obligațiunilor la bursa, compania a derulat un plasament privat…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a anuntat pe 20 mai ca a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei din Romania, in valoare de 1 miliard de lei. Emiterea include emisiuni de obligatiuni non-preferentiale, cu o maturitate la 7 ani. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 31…

- Primele obligatiuni verzi Raiffeisen Bank, emisiune derulata in premiera pentru sectorul bancar din Romania, au intrat astazi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO26. "Prin listarea obligatiunilor verzi emise de Raiffeisen Bank pe Bursa de Valori Bucuresti reconfirmam…

- “Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat cu succes plasamentul privat de actiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro. Actiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti, aceasta…