Stiri pe aceeasi tema

- Diferența in investiții o face toleranța fața de imprevizibil sau apetitul la risc, acea doza de necunoscut care inseamna ca putem caștiga mai mult fața de un depozit la banca, dar putem și pierde o parte din bani, daca lucrurile merg prost. Iți propun sa demontam cele mai frecvente 3 mituri despre…

- Piața de capital din Romania trece oficial, la statutul de „piata emergenta", in urma unei decizii istorice luate de agenția de evaluare financiara FTSE Russell. Includerea țarii noastre in acest indice inseamna vizibilitate. Anterior acestei decizii, Romania avea statul de „piața de frontiera". Reclasificarea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere pe aproape toti indicii sedinta de miercuri, iar rulajul se cifra la 2,73 milioane de lei (562.830 euro), dupa 30 de minute de la debutul tranzactiilor. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, inregistra…

- Investitiile la Bursa de Valori Bucuresti au fost de 6,6 miliarde de lei in prima jumatate a acestui an, iar in prezent sunt cotate la bursa 370 de companii, a declarat, joi, Radu Hanga, presedintele BVB, la debutul sedintei de tranzactionare a titlurilor de stat pentru populatie Fidelis. "Evolutia…

- Titlurile de stat pentru populatie Fidelis intra, joi, la tranzactionare la BVB. Oferta a cuprins, in premiera, si o emisiune in euro, cu scadența la cinci ani Titlurile de stat pentru populatie Fidelis vor intra, joi, la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), iar ministrul Finantelor Publice,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) isi doreste o crestere a volumului de tranzactionare zilnic, insa aceasta nu se poate realiza decat natural, prin produse noi, prin emitenti noi, pentru a atrage investitorii, a afirmat marti Dan Paul, vicepresedintele Consiliului de Administratie al BVB. "Bursa isi doreste…

- ​​RCS&RDS va putea sa aplice în continuare propriilor clienți, în urmatoarele 12 luni, anumite suprataxe la comunicațiile în roaming, dupa ce autoritatea de reglementare în comunicații a decis sa-i permita astfel sa-și acopere costurile de furnizare a serviciilor de roaming…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe toti indicii prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea schimburilor s-a situat la 28,4 milioane de lei (5,87 milioane de euro), potrivit Agerpres.Pe Piata Reglementata, actiunile Banca Transilvania au fost cele mai tranzactionate,…