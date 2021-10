Acţiunile europene au închis marţi în creştere, susţinute de rezultatele pozitive raportate de companii, care au compensat pierderile Ericsson şi Danone Indicele pan-european STOXX 600 a urcat cu 0,3%, aproape de cel mai ridicat nivel din ultima lunp. Cresterile au fost sustinute de titlurile companiilor din sectorul utiliattilor si cel industrial, in timp ce actiunile reasiguratorului Munich au avansat cu 2,6% in urma dublarii profitului in trimestrul al treilea. Profiurile bune anuntate de unele companii de la Wall Street, intre care Johnson & Johnson si Travelers, au alimentat increderea din piata. Avansurile au fost insa limitate de actiunile unor companii din sectorul alimentelor si bauturilor, dupa ce Danone a avertizat ca presiunile inflationiste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele Direcției de Sanatate Publica sunt raportate la intervalul de timp 2 octombrie 2021 - 15 octombrie 2021, din care reiese rata de incidența Covid-19, potrivit cazurilor înregistrate în doua saptamâni. Creșterea…

- Daca joi situatia parea sa dea semne de imbunatatire la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, in noaptea de 7 spre 8 octombrie a inceput din nou sa creasca numarul internarilor de pacienti Covid in stare grava, anunta conducerea. Vineri dimineata, 32 de pacienti cu coronavirus se aflau in izolatorul…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca aproape 18.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, iar peste 15.600 dintre acestea au primit prima doza de ser. Potrivit CNCAV, 17.986 de persoane au fost vaccinate in…

- 10183 persoane au fost vaccinate anti Covid in ultimele 24 de ore in Romania, anunța Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca peste 13.400 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, iar peste 9.300 dintre acestea au primit prima doza, scrie news.ro. In aceeasi perioada s-au raportat trei reactii adverse,…

- 673 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19, in cadrul maratonului de vaccinare care a avut loc sambata in raionul Caușeni. 195 persoane au fost imunizate cu prima doza și 478 persoane au fost imunizate cu a doua doza, fiind vorba de persoanele care au fost vaccinate cu prima doza…

- Criza provocata de pandemia de Covid-19 a dus anul trecut la scaderea drastica a veniturilor din publicitate ale publicatiei americane, dar companiile si-au marit bugetele de marketing dupa redeschiderea economiei, astfel ca New York Times a obtinut o crestere de 66% a vanzarilor de publicitate. Majoritatea…

- A total of 7,987 doses of Pfizer, Moderna, AstraZeneca and Johnson & Johnson vaccines have been administered in the past 24 hours, of which 4,737 representing the first dose and 3,250 the second dose, according to a report released by the National Committee for the Coordination of Activities…