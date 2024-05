Cât costă vacanța de anul acesta în Grecia: „Acum scot din buzunare 30 de euro” Plaje frumoase, nisip fin, apa turcoaz, gastronomie delicioasa și prețuri accesibile – acestea sunt lucrurile de care romanii care iubesc Grecia se vor bucura anul acesta. Cei care și-au planificat deja vacanța nu vor simți prea mult impactul creșterilor de prețuri din insulele elene. Conform unei analize recente, multe produse alimentare sunt mai ieftine acolo decat in țara noastra. Grecia a inceput anul cu un numar record de turiști, iar acest trend va continua și in plin sezon. Milioane de straini ajung anual in Grecia, iar peste un milion dintre aceștia sunt romani. Cu toate acestea, odata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Generalul (r) Dan Grecu, analist militar, a afirmat, comentand posibilitatea ca Romania sa dea Ucrainei un sistem Patriot, ca e bine ca MApN are rețineri. Intrebat despre posibilitatea de a fi dat un astfel de sistem pentru Ucraina, Dan Grecu a spus, la B1 TV : „Aici sunt doua probleme. O problema este…

- Județul Maramureș a reușit sa obțina un succes remarcabil in domeniul investițiilor, inregistrand o suma de zece ori mai mare decat bugetul Consiliului Județean. Cu un buget inițial de aproximativ 60 de milioane de euro, investițiile au atins nivelul impresionant de 600 de milioane de euro. Acest lucru…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat, luni, ca inflatia este in scadere in acest moment in Romania, dar pentru ca sa inceapa sa se vada o crestere de nivel de trai trebuie ca „septembrie-octombrie sa ne prinda cu o inflatie sub 5%”. „Avem o tara stabila macroeconomic, avem o tara unde…

- In cadrul ședinței de Guvern se vor semna documentele pentru finanțarea celei mai așteptate autostrazi din Romania, Autostrada Moldovei A7. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca se vine cu o finanțare de 600 de euro pentru Autostrada Moldovei și cu 550 de milioane de euro pentru a se finaliza centura…

- Gabriela Cristea, una dintre cele mai iubite prezentatoare tv din Romania, a decis sa-și deschida o mica afacere. Mai exact, soția lui Tavi Clonda și-a deschis un business cu produse facute chiar de ea: cozonaci, zacusca, dulceața de ardei iute sau portocale. Pe rețelele de socializare, vedeta iși promoveaza…

- Samsung vinde anual in Romania sute de mii de telefoane din seria A, iar acum a anunțat cele mai noi modele: A35 și A55. Prețurile pornesc de la 1.900, respectiv 2.4000 lei. Seria A este categoria „de volum” a Samsung, telefoanele fiind cumparate in volume mari și de catre companii.

- In cea mai noua gala a transforming show-ului Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, ruleta le-a adus lui Jo si lui Liviu o provocare de zile mari – o piesa care a adunat 81 de milioane de vizualizari din 2022 si pana astazi in Romania, din repertoriul Oanei Radu.

- Prețurile la carburanți pentru luni, 4 martie 2024, au fost afișate și nu au inregistrat modificari mari fața de saptamana precedenta. Potrivit datelor furnizate de peco-online.ro, cea mai ieftina benzina din Romania se vinde luni cu 7.03 lei și se gasește la acest preț in Nasaud, Bistrița Nasaud, la…