Acțiunile Credit Suisse au crescut cu peste 30% la deschiderea pieței de joi, dupa ce banca a declarat ca va imprumuta pana la 50 de miliarde de franci elvețieni (54 de miliarde de dolari) de la Banca Naționala Elvețiana, potrivit CNBC. Creșterea acțiunilor s-a temperat ușor, dar acțiunile creșteau in continuare cu 23% la 8:48 a.m., ora Londrei. Creditorul a anunțat miercuri seara ca iși va exercita opțiunea de a se imprumuta de la banca centrala elvețiana in cadrul unei facilitați de imprumut și a unei facilitați de lichiditate pe termen scurt. Banca Naționala a Elveției și Autoritatea Elvețiana…