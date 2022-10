Stiri pe aceeasi tema

- Shanghai și alte orașe importante din China, inclusiv Shenzhen și Xian, au intensificat testele pentru Covid-19 din cauza creșterii numarului de infecții dupa o saptamana de vacanța, unele autoritați locale inchizand deja școlile, locurile de divertisment și locurile turistice. Politica „zero Covid”…

- Bijuteria a fost vanduta unui colectionar din Boca Raton, Florida, si a fost redenumita Rosenberg Williamson Pink Star. Au fost mai multe persoane care au licitat pentru diamant la Centrul de Conventii si Expozitii din Hong Kong, unde a avut loc licitatia, incusiv prin telefon. Recordul anterior la…

- Președintele Chinei, Xi Jinping și Vladimir Putin vor discuta despre razboiul din Ucraina și despre alte „subiecte internaționale și regionale” la intalnirea lor de la sfarșitul acestei saptamani, a transmis Kremlinul, scrie BBC . Experții spun ca Rusia are nevoie de ajutorul Chinei mai mult ca oricand…

- In ciuda unor crize pe care le travereseaza țara, majoritatea covarșitoare a comentatorilor se așteapta ca liderul Chinei sa obțina un nou mandat in fruntea țarii, la congresul programat pentru luna octombrie, scrie CNN . Numaratoarea inversa pana la așteptata „incoronare” a președintelui Xi Jinping…

- Multe companii japoneze mari au construit centre extinse de productie in China, dar producatia acestora a scazut in ultima perioada din cauza restrictiilor legate de Covid-19. Exista, de asemenea, ingrijorari din ce in ce mai profunde cu privire la impactul tensiunilor dintre Statele Unite si China…

- Xiao Jianhua era, atunci cand a fost arestat, unul dintre cei mai bogati oameni din China – averea ii era estimata la sase miliarde de dolari. El a fost gasit vinovat de ”deturnare de fonduri publice” si ”folosire ilegala de fonduri”, anunta intr-un comunicat Tribunalul intermediar numarul 1 din Shanghai,…

- Xiao Jianhua, care la momentul arestarii sale era unul dintre cei mai bogati barbati din China, a fost gasit vinovat de ”deturnarea fondurilor publice” si ”coruptie”, potrivit Tribunalului de Prima Instanta din Shanghai, intr-un comunicat, unde a fost judecat. Xiao si compania sa, Tomorrow Holding,…

- Sunt mulți cei care au avertizat la inceputul „erei Covid” ca, la un moment dat, datele personale cumulate pe aplicațiile Covid din lume vor deveni bomba cu ceas pentru utilizatori și mana cereasca pentru cei care vor sa obțina profit. Aceasta teorie a fost clasata drept conspiraționista, dar a devenit…