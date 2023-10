Acţiunile Adidas au crescut cu 4% miercuri, după rezultate financiare peste aşteptări în trimestrul trei Gigantul german de imbracaminte sportiva, intr-un comunicat surprinzator privind estimarile preliminare, a proiectat o pierdere operationala de 100 de milioane de euro pe intregul an (106 milioane de dolari), o imbunatatire semnificativa fata de prognoza anterioara, privind o pierdere de 450 de milioane de euro, si se asteapta ca veniturile sa scada cu un ritm scazut de o singura cifra in 2023. Profitul operational al treilea trimestru a fost de 409 milioane de euro, in scadere de la 564 milioane pentru acelasi trimestru din 2022. ”In timp ce performanta companiei in trimestrul respectiv a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Adidas a primit comenzi in valoare de peste 508 milioane de euro pentru 4 milioane de perechi de pantofi Yeezy nevandute, dupa intreruperea colaborarii cu rapperul Ye. Acest record a intrecut „cea mai optimista prognoza” a companiei, anunța Reuters.