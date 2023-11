Stiri pe aceeasi tema

- Economie Asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici periculosi la locul de munca, controlata de ITM Teleorman noiembrie 2, 2023 13:42 Substanțele periculoase pot fi intalnite in aproape toate locurile de munca, iar milioane de lucratori din UE sunt…

- Administratia Biden a anuntat miercuri ca va elabora o „strategie nationala de lupta impotriva islamofobiei”, un anunt ce capata o importanta deosebita pe fondul tensiunilor crescute din Statele Unite in jurul razboiului dintre Israel si gruparea islamista Hamas, relateaza AFP.

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a anunțat ca Inspecția Muncii, in realizarea Programului cadru de acțiuni pentru anul 2023, a demarat o campanie de control la nivel național, vizand modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sanatate in munca pentru asigurarea protecției lucratorilor…

- A fost publicat in Monitorul Oficial, Ordinul ministrului Sanatatii nr. 3514 16.10.2023 pentru aprobarea Planului National de ingrijiri paliative.Potrivit Ministerului Sanatatii, pentru corecta informare a publicului, redam mai jos lista de acte normative realizate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala…

- Un magazin Profi din municipiul Targu Jiu a fost amendat pentru nereguli de catre Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj. Comisarii din cadrul CJPC Gorj au efectuat o acțiune de control la un punct de lucru de pe raza municipiului Targu Jiu ce aparține Profi Rom Food SRL. Aceasta…

- Romania primește lecții anticorupție in sistemul de sanatate de la FBI. „Furtul resurselor publice trebuie ținut sub control, la un nivel cat mai scazut. Corupția genereaza saracie”, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, inainte de inceperea achizițiilor din Sanatate cu bani din PNRR. Pentru…

- Un document semnat de ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, da de ințeles ca ar exista suspiciuni in legatura cu respectarea programului de lucru la rafinaria OMV Petrom. ”In scopul efectuarii unor verificari in domeniul relațiilor de munca, inclusiv cu privire la aspectele sesizate privind timpul…

- Catalin Predoiu anunta analiza posibilitatii testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, daca manifesta vizibil comportament caracteristic consumului. Din cauza tot mai deselor situații in care adolescenții vin la școala sub influența narcoticelor, ori chiar acolo fac rost și consuma…