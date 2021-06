Stiri pe aceeasi tema

- 4 permise de conducere reținute pentru neacordare de prioritate pietonilor și 51 de sancțiuni date de polițiștii din Alba Iulia, dupa o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere 4 permise de conducere reținute pentru neacordare de prioritate pietonilor și 51 de sancțiuni date de polițiștii din Alba…

- La data de 16 iunie 2021, Politia Municipiului Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare, in municipiul Alba Iulia, in scopul cresterii gradului de siguranta rutiera. Politistii au urmarit, in special, depistarea conducatorilor auto care nu acorda prioritate pietonilor, precum și a pietonilor…

- Au fost aplicate 81 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 20.000 de lei.La data de 8 iunie a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au organizat o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, verificand respectarea vitezei regulamentare de catre conducatorii…

- La data de 18 mai 2021, Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat, pe raza municipiului, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor in care sunt implicati pietonii. Politistii de la rutiera au fost sprijiniți de politistii de ordine publica. Au fost depistati si sanctionati contravențional,…

- Acțiune pentru siguranța rutiera: 45 de amenzi aplicate de catre polițiști. Au fost reținute șapte permise și trei certificate de inmatriculare Polițiștii din Alba Iulia au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale, au reținut șapte permise de conducere și au retras trei certificate de inmatriculare.…

- Ieri, 15 aprilie 2021, intre orele 06.00 – 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au organizat o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere datorate neacordarii prioritații de trecere și indisciplinei pietonilor. Au fost constatate 45 de abateri de natura contravenționala,…

- La data de 15 aprilie 2021, intre orele 06,00-22,00 polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au organizat o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere datorate neacordarii prioritații de trecere și indisciplinei pietonilor. Au fost constatate 45 de abateri de natura contravenționala,…

- Politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica cu atribuții pe linia poliției rutiere, au desfasurat o actiune ce a avut ca scop cresterea siguranței rutiere si combaterea infractiunilor si contravențiilor comise de catre participantii la traficul rutier. Politistii…