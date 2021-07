Stiri pe aceeasi tema

- ACS Poli desi nu s-a reunit si nu a jucat vreun joc amical a fost depasita cu ceva emotii de Cetate Deva, colega de esalon tert. Oaspetii se asteptau cu siguranta la un meci usor, dar a fost 2-2 in timpul regulamentar, dupa ce timisorenii au condus cu 2-0. In fine, in prelungiri, reduta gazdelor […]…

- Federația Romana de Fotbal a facut publice meciurile primului tur al fazei naționale a Cupei Romaniei, ediția 20212022.Cele 41 de jocuri vor avea loc miercuri, 28 iulie 2021, de la ora 17:30.Armata Aurul Brad – CS Hunedoara ACS Poli Timișoara – CSM Deva ACS Nera Bozovici – Progresul Ezeriș CS […] Articolul…

- Federatia Romana de Handbal a dat publicitatii, marti, 29 iunie, programul Cupei Romaniei - feminin. Competitia va avea loc in perioada 24-29 august, la start fiind inscrise cele 14 echipe care evolueaza in Liga Nationala, plus CSU Cluj-Napoca. CS Rapid București este calificata direct in sferturile…

- Surprize in Cupa Romaniei! Victorii pentru Inter Ciugud si Limbenii Limba (Liga a 5-a), remiza la Stremt Surprize furnizate de echipele din Liga a 5-a, in etapa a doua a Cupei Romaniei, victorii pentru Inter Ciugud si Limbenii Limba, in vreme ce in derby-ul local de la Stremt a fost remiza! Limbenii…

- SCM Politehnica Timisoara a ratat astazi accesul in Final Four-ul Cupei Romaniei. Handbalistii alb-violeti au fost eliminati de Dobrogea Sud Constanta, scor 24-29, intr-un meci disputat in Sala Rapid din Bucuresti. La pauza formatia de la malul marii conducea cu 16-11. O diferenta de cinci goluri ce…

- Universitatea Craiova o intalneste astazi, de la ora 20.30, pe Astra, la Ploiesti, in finala Cupei Romaniei. Desi cateva sute de suporteri olteni au facut deplasarea, ei au amenintat ca nu vor intra pe stadionul „Ilie Oana”. Lait motivul era legat de restrictiile impuse de FRF cu privire la bannere…

- SCM Timisoara a revenit dupa doar trei saptamani pe terenul rivalei din Maramures. Daca in Cupa Romaniei evolutia banatenilor a fost dezamagitoare, in primul joc de campionat din noul sezon, „leii” s-au prezentat mult mai bine in fief-ul celor de la CSM Stiinta Baia Mare. Gazdele s-au impus in cele…