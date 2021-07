A mai trecut un termen in dosarul insolvetei lui ACS Poli si nicio decizie radicala nu a fost luata. Speta are acum data de 30 septembrie la Tribunalul Timis, una care ar permite lejer inceperea campionatului 2020-21. Echipa timisoreana insa analizeaza prin administratorul special Petre Musat daca pur si simplu are rost startul in urmatoarea […] Articolul ACS Poli, inca „pasuita” in instanta, dar in pericol sa nu mai ia startul in Liga 3. Petre Musat: „Evaluam toate posibilitațile” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .