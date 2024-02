Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Cristian Adomnitei, a fost achitat in dosarul “Albumul”. In prima instanta el a fost condamnat la 3 ani si doua luni de inchisoare. Decizia de astazi a Curtii de Apel Galati este definitiva. Constantin Mihai vine cu detalii: 7 ani de judecata. In 4 ani,…

- Tribunalul Timiș a dat aztazi sentința in dosarul in care doctorul Virgil Musta a fost dat in judecata, alaturi de mai multe persoane, intr-un dosar DNA in care era acuzat de „instigare la abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul”. Instanța a stabilit ca faptele…

- In fapt, s-a retinut ca in perioada 19 - 26 septembrie 2022, in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, inculpatul Gaspar Marian a pretins indirect si a primit, fara drept, de la mai multe persoane, diferite sume de bani in legatura cu activitatea desfasurata conform atributiilor de serviciu,…

- Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo solicita sa fie achitat in dosarul in care este invinuit de depașirea atribuțiilor de serviciu. E vorba de cauza penala in care i se incrimineaza ca, pe vremea cind exercita funcția de procuror general, i-ar fi oferit fostului șef al Procuraturii pentru Combaterea…

- Mama și sora unei femei din București accidentata mortal in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni au cerut daune morale de șapte milioane de euro (trei milioane sora și patru milioane mama). Judecatorul i-a dat surorii 15.000 de euro, iar mama, care a acceptat inainte de proces despagubiri…

- Trimis la Inalta Curte de Casație și Justiție, in data de 21 iulie 2023, dosarul de evaziune fiscala, spalare de bani și infracțiuni la regimul silvic al omului de afaceri Ion Andrei zis și „Branza”, patronul SC Andris SRL, s-a lasat astazi, 28.11.2023 cu o sentința de neașteptat. Admițand recursurile…

- In iunie 2020, procurorii DNA Constanta au anuntat trimiterea in judecata atat a lui Cirjaliu Cristian Maricel, suspectat de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, dar si a Ancutei Calust, secretar al comunei Agigea, acuzata…

- Adrian Flavius Cristea, un procuror din Craiova, acuzat ca a furat banii și bijuteriile depuse ca probe in multe dosare ale traficanților de droguri, a fost achitat de judecatori. Conform deciziei instantei, Flavius Cristea a fost achitat pentru infractiunea de abuz in serviciu in forma continuata,…