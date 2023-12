Stiri pe aceeasi tema

- Florestista Malina Calugareanu (CSA Steaua), medaliata cu bronz la Jocurile Europene de la Cracovia si clasata pe locul opt la Mondialele de la Milano, a fost desemnat sportivul anului 2023 la Federatia Romana de Scrima, cu ocazia Galei ''Eroi cu masca 2023'', desfasurata miercuri seara la Sala de scrima…

- Cluburile care in prima parte a ediției 2023/2024 au reușit sa impresioneze in al treilea eșalon, setand recorduri privind eficacitatea și obținand cea mai buna medie de puncte per meciuri disputate.Un clasament agregat al tuturor celor 10 serii din Liga 3, acum cand sezonul 2023/2024 a pus pauza și…

- Cap de lista pentru europarlamentare pe listele USR, Elena Lasconi s-a retras dupa ce a fost somata de conducerea partidului sa faca un pas in spate din cauza unui diferend privind familia tradiționala. A spus ca a votat „da” la referendumul pentru familia tradiționala din 2018, și toata lumea pare…

- Ambasadorul Israelului la Națiunile Unite și-a afișat luni o stea galbena pe piept in timp ce s-a adresat Consiliului de Securitate, promițand ca va purta insigna pana cand membrii acestui organism vor condamna „atrocitațile” Hamas, transmite France24. „Unii dintre voi nu au invațat nimic in ultimii…

- Nou-promovata CSM Corona Brasov a invins-o pe CS Unirea Dej cu scorul de 3-1 (25-16, 25-19, 23-25, 25-16), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din mansa intai a primului tur al Cupei Romaniei la volei masculin. Cristiano Oliveira Dos Santos, cu 20 de puncte, a condus-o pe Corona la victorie.…

- Federatia Romana de Fotbal anunta, vineri, ca Dorel Zamfir, fost campion al Romaniei, a incetat din viata. Fostul jucator avea 62 de ani.Originar din Viseu de Sus, Dorel Zamfir a evoluat la FC Constanta, Dinamo, cu care a castigat titlul in Romania, Steaua, FC Arges, Gloria Bistrita si Flacara Moreni.…

- Casatorit cu o romanca, Sebastien Pascal a cucerit titlul la sprint și ar putea concura pentru țara noastra in viitor. A fost un adevarat festival de triatlon in weekend, la malul marii. Peste 800 de sportivi și sportive au participat la cea de-a 15-a ediție a H3RO Mamaia, o competiție care a crescut…

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…