- Emiratele Arabe Unite au facut o "mare greseala" atunci cand a ajuns la un acord de pace istoric cu Israelul, a afirmat, sambata, presedintele Iranului, Hassan Rouhani.El a avertizat statul din Golf sa nu permita Israelului sa aiba un "punct de sprijin in regiune", relateaza Reuters potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta anuntul privind normalizarea relatiilor dintre Statul Israel si Emiratele Arabe Unite, exprimandu-si increderea ca demersul va contribui la stabilitatea si securitatea Orientului Mijlociu. Potrivit unui comunicat, MAE saluta anuntul de joi privind normalizarea…

- Israelul și Emiratele Arabe Unite au ajuns la un acord istoric pentru normalizarea relațiilor dintre cele doua state, relateaza BBC. Emiratele Arabe Unite nu recunoșteau, pina acum, existența Israelului, scrie digi24.ro. „Aceasta reușita istorica speram ca va promova pacea in Orientul Mijlociu”, se…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a salutat joi acordul de normalizare a relatiilor intre Emiratele Arabe Unite si Israel, incheiat sub egida Statelor Unite, calificandu-l drept o ''etapa'' catre pace in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. "Am urmarit cu atentie comunicatul tripartit…

- Autoritatea Nationala Palestiniana, condusa de Mahmoud Abbas, a calificat joi seara drept „tradare” a cauzei palestiniene acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) si a cerut o „reuniune de urgenta” a Ligii Arabe pentru denunta acest acord,…

- Schimbari masive! Israelul si Emiratele Arabe Unite (EAU) au semnat, sub egida Statelor Unite, ''un acord de pace istoric'' si vor stabili relatii diplomatice, a anuntat joi pe Twitter presedintele american Donald Trump, transmit agentiile internationale de presa.

- Israel și Emiratele Arabe Unite au semnat, sub egida Statelor Unite, un „acord de pace istoric”, a anunțat joi, pe Twitter, președintele american Donald Trump, punctând ca acest lucru va permite celor doua țari șa își normalizeze relațiile, relateaza AFP.Este vorba de…

- Teheranul a desfașurat o serie de exerciții militare in stramtoarea Hormuz, iar ținta a fost o replica a unui portavion american, informeaza CNN.Operațiunea a presupus a presupus un foc puternic, cu rachete balistice, incat doua baze regionale americane, din Qatar și din Emiratele Arabe Unite, au intrat…