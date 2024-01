Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Ivan si ministrul ucrainean al Transformarii Digitale Mykhailo Fedorov au semnat Acordul privind dezvoltarea comunicatiilor electronice si cooperarea in domeniile digitalizarii si protectiei cibernetice. ”Bogdan Ivan, ministrul roman al…

- Proiectul de Hotarare de Guvern privind inființarea și administrarea Registrului Național al Datelor de Contact a fost publicat in consultare publica. Co-inițiat de Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii – Romania, actul normativ urmarește asigurarea…

- Ministerul Cercetarii ofera burse in valoare de 3,7 milioane de lei pentru 68 de tineri olimpici care aleg sa iși continue studiile in noua universitați din Romania, in domeniul cercetare-dezvoltare și inovare. Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii (MCID) anunța semnarea contractelor de finanțare…

- Avem in Romania o mina de aur prin oamenii geniali pe care ii da societatea, iar in 10-20 de ani sunt toate toate sansele sa fim in primele zece tari din lume pe nise foarte clare de noi tehnologii - de la securitate cibernetica, la quantum, blockchain sau inteligenta artificiala, a declarat, marti,…

- Singurul domeniu in care putem depasi foarte multe alte natiuni este tehnologia, iar aici avem un atu foarte important, respectiv mintile geniale pe care le are Romania, considera ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan.

- Secretarul de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Mihai Dumea, a afirmat, miercuri, la o conferinta dedicata internetului din Romania, ca țara noastra ar avea nevoie de 20.000 de specialiști in IT.