Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a primit o lista cu numele ostaticilor retinuti de gruparea islamista Hamas care urmeaza sa fie eliberati duminica din Fasia Gaza, a anuntat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, relateaza dpa.

- Israelul a comunicat ca 24 de persoane, care au fost eliberat dupa ce au fost tinute ostatice in Gaza de Hamas, sunt sanatoase. Cei 13 israelieni, zece thailandezi si un filipinez au trecut prin verificari initiale la o baza aeriana din sudul Israelului, informeaza Rador Radio Romania.Premierul israelian,…

- Hamas a anuntat marti ca se apropie de "incheierea unui acord de armistitiu" in Fasia Gaza, a declarat liderul miscarii islamiste palestiniene, Ismail Haniyeh. Ulterior, și premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca "s-au facut progrese" pentru eliberarea ostaticilor și ca "in curand vor urma…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat sambata seara, intr-o declarație alaturi de ministrul Apararii, ca Israelul nu se va opri pana cand nu va distruge total Hamas și ca, daca este nevoie, va ramane „pe poziții ferme in fața intregii lumi” in a-și sprijini ofensiva din Gaza care a atras…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i-a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat

- Hamas susține ca s-a oferit sa elibereze alte doua ostatice, dar Israelul a precizat ca este vorba despre propaganda mincinoasa. Qatarul, care pare sa aiba un rol de mediere in aceasta criza, considera ca o eliberare a unor civili tinuti captivi ar fi posibila curand.

- Israelul este puternic divizat in privința raspunsului premierului israelian Benjamin Netanyahu in cazul ostaticilor luați de Hamas: in timp ce mulți israelieni considera ca statul nu face destul pentru a-i proteja pe cei dragi, alții susțin necesitatea unui raspuns dur impotriva Hamas.

- Antonio Guterres a facut apel pentru elibererea imediata si neconditionata a ostaticilor tinuti de Hamas, anunța Rador Radio Romania.Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel catre Hamas ca acesta sa elibereze toti ostaticii imediat si fara conditii. El a cerut, de asemenea, ca Israelul…