Cum stau adversarii de la Euro Daca ne incurcam acasa cu Bulgaria, oare ce vom face la Euro? Pesemne ca toți microbiștii iși pun aceasta intrebare dupa prestația jalnica de marți seara. Belgia este principala favorita a grupei din care fac parte „tricolorii”. De Bruyne și compania au obținut in luna martie un egal, 2-2, cu Anglia, despre care toata lumea […] The post Cum stau adversarii de la Euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

