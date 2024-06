Stiri pe aceeasi tema

- O coaliție de oficiali și parlamentari a lucrat in culise pentru a-l convinge pe președintele american Joe Biden sa ridice restricțiile asupra utilizarii de arme occidentale impotriva unor ținte militare din teritoriul Rusiei. Eforturile in acest sens au fost grabite de ofensiva transfrontaliera lansata…

- Ucraina a cerut, in repetate randuri, aliaților sai sa-i permita sa foloseasca armamentul primit pentru atacuri in interiorul Rusiei si sa renunte astfel la o pozitie oficiala pe care unii dintre ei au mentinut-o pe tot parcursul razboiului, care dureaza de 27 de luni, relateaza Reuters, citata de News.ro.Presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marti ca armata Kievului obtine "rezultate tangibile" in regiunea Harkov (nord-est), unde armata rusa desfasoara o ofensiva din 10 mai, potrivit AFP.

- Autoritatile ucrainene au anuntat ca bombardamentele ruse au vizat civili sambata in regiunea Harkov din nord-estul tarii, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a raportat succese ale trupelor care incearca sa contracareze un nou atac al Rusiei in aceeasi regiune, informeaza Rador Radio Romania.

- Volodimir Zelenski avertizeaza ca se așteapta la o ofensiva rusa mai ampla in nord și in est, cu scopul de a cuceri orașul Harkov. „Ei (rușii – n.r.) și-au lansat operațiunea, care poate consta in mai multe valuri. Acesta ar putea fi primul val", a declarat Zelenski. In urma cu cateva zile, șeful serviciilor…

- Volodimir Zelenski s-a referit la situatia din Harkov, spunand ca trupele ucrainene, care primesc intariri, desfasoara acolo de doua zile contraatacuri, aparand teritoriul ucrainean. El a mai spus ca soldatii Kievului au distrus echipament rusesc si „au neutralizat ocupantii”. „Intreruperea planurilor…

- Slujba a fost oficiata de Patriarhul Kirill, unul dintre cei mai mari susținatori ai președintelui și un promotor al razboiului din Ucraina. Liderul rus a fost flancat de primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Vladimir Putin vine sa celebreze Invierea Domnului aici an de an. Volodimir Zelenski nu a participat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat dur pe cancelarul german Olaf Scholz pentru ca refuza sa-i trimita Kievului rachete de croaziera Taurus de fabricație germana, afirmand ca refuzul de datoreaza dorinței de a pastra rachetele pentru propria aparare a Germaniei in fața Rusiei.