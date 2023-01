Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua proiecte din cadrul Programului „Satul European” au fost finalizate in raionul Briceni. Ca rezultat, Gimnaziul din satul Cotiujeni a fost dotat cu mobilier, iar locuitorii din satul Larga au apa la robinet. Valoarea investițiilor depașește suma de 2,7 mln de lei (135 mii euro), bani alocați…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 14 decembrie, in apropiere de localitatea Peresecina, raionul Orhei. Potrivit informațiilor, un automobil de model Mitsubishi a derapat de pe traseu, s-a rasturnat și a ajuns intr-un șanț. La fața locului, a fost solicitat serviciul 112.

- Lucrarile de reabilitare și modernizare la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț sunt avansate și ar putea fi incheiate inainte de termenul anunțat inițial. Data limita stabilita prin proiect este jumatatea anului viitor, 30 iunie 2023, dar s-ar putea incheia cu doua luni mai devreme. “Stadiul…

- Primele 20 de proiecte de dezvoltare locala, realizate prin Programul Național „Satul European”, au fost incheiate. Valoarea totala a acestora se ridica la circa peste 30 de milioane de lei, bani alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regionala și Locala. Astfel, in 3 luni de la semnarea contractelor…

- Pentru realizarea acestui proiect, Guvernul Republicii Moldova, a sprijinit primaria din localitate cu 984.000,00 lei din Fondul Național de Dezvoltare Regionala și Locala, prin Programul Național „Satul European”. Construcția terenului de minifotbal, este motivata de catre autoritatea publica locala,…

- In satul Saratenii Vechi, raionul Telenești, au inceput lucrarile de reparație a Casei de cultura, care nu a mai fost reablitata inca din anul 1967. Reabilitarea edificiului are loc in cadrul proiectului "Satul European". Potrivit ministrului Infrastructurii, Andrei Spinu, care a vizitat astazi obiectivul,…

- La Butuceni a fost dat start ieri lucrarilor de reabilitare a Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi" ce se vor efectua cu susținerea financiara din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regionala și Locala (FNDRL). Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru este responsabila de implementarea…

- Proiectul de revitalizare urbana „Singerei – orașul incluziunii teritoriale”, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regionala și Locala (FNDRL) și implementat de Agenția de Dezvoltare Regionala (ADR) Nord, a ajuns la etapa de finalizare. In perioada 14-21 noiembrie, ADR Nord a desfașurat recepția…