- ​Camera Deputaților, prezidata de liderul PSD Marcel Ciolacu, iși va innoi parcul auto cu 59 de autoturisme, dintre care 4 autoturisme de protocol de la Porsche Romania și 55 de autoturisme de la Renault, arata datele din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).Autovehiculele vor fi livrate…

- ”Primaria Capitalei, prin Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), organizeaza o licitatie pentru consolidarea unui bloc de 80 de apartamente din centrul Capitalei, monument istoric si incadrat in clasa I de Risc Seismic”, anunta, vineri, Primaria Capitalei.…

- Poliția Romana vrea sa cumpere in perioada urmatoare 75 de motociclete care sa aiba cutie de viteze cu minim 5 trepte, motor cu o putere de minim 90 kw și o viteza maxima de minim 200 km/ora. Contractul, estimat la peste 1,8 milioane de euro, face parte dintr-o licitație mai mare a Poliției, insa pentru…

