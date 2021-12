Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul Oracle este aproape de a cumpara Cerner Corp, o companie americana ce creeaza software pe care spitalele și doctorii îl folosesc pentru a stoca și analiza dosarele medicale și alte date de sanatate. Informația a fost publicata pe surse de Wall Street Journal care spune ca suma ar putea…

- Entegris, furnizor american de materiale pentru semiconductori, a anuntat miercuri ca va cumpara compania concurenta mai mica CMC Materials, intr-un acord evaluat la 6,5 miliarde de dolari, cu intentia de a-si dezvolta afacerile in contextul deficitului de semiconductori fara precedent la nivel mondial,…

- Achiziție mare în business-ul de tehnologie: suedezii de la Ericsson au ajuns la un acord definitiv pentru a cumpara o companie americana de telecomunicații în cloud pentru suma de 6,2 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Miliardarul Elon Musk a vandut peste 3 milioane de acțiuni ale Tesla in valoare de aproape 5 miliarde de dolari, relateaza CNBC. El deține in continuare peste 166 de milioane de acțiuni. Trustul sau a vandut peste 3,5 milioane de acțiuni in valoare de 3,88 miliarde de dolari intr-o serie de tranzacții…

- ​Miliardarul suedez Daniel Ek, fondator și CEO al aplicației Spotify, investește 100 de milioane de euro în Helsing, o companie europeana de securitate ce folosește inteligența artificiala și care, cu noua finanțare obținuta ajunge la investiții de 102,5 milioane de euro.Citește mai departe…

- Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz a avizat marti achizitia tuturor actiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care detine 50% din proiectul Neptun Deep, si incheierea contractului de vanzare - cumparare, pretul de achizitie stabilit fiind de 1,060 miliarde dolari…

- PayPal Holdings Inc a purtat discuții cu cei de la Pinterest pentru o eventuala achiziție, spun surse citate de Bloomberg. Suma vehiculata pentru rețeaua sociala cu aproape 500 de milioane de useri era de 39 miliarde dolari. Pinterest este o rețea sociala pentru diverse hobby-uri, iar valoarea de piața…

- Compania britanica de roboți software Blue Prism, un mare rival al românilor de la UiPath, urmeaza sa fie vânduta pentru 1,1 miliarde de lire sterline (circa 1,5 miliarde de dolari), potrivit Reuters. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...