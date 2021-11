Achiziție de ULTIMĂ ORĂ! Gigantul internațional Systra își întărește prezența în România Compania internaționala de infrastructura de transport și soluții de mobilitate SYSTRA a incheiat tranzacția de preluare a grupului italian Sws Engineering, subsidiara locala a acestuia fiind de asemenea preluata in cadrul tranzacției. Proiectul a fost gestionat local de casa de avocatura ONV LAW. Prezent in Romania cu un birou la București, grupul italian Sws Engineering este unul dintre marii furnizori europeni de servicii de inginerie civila, amenajare a teritoriului și topografie. Prin intermediul holdingului sau, Sws Engineering Group are subsidiare operaționale in Italia, Canada, Statele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

