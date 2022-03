Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana sustine ca nu e niciun pericol pentru o lipsa de produse alimentare pe piata europeana, stocurile fiind de peste 30 de milioane de tone de hrana in statele membre, a afirmat, miercuri, intr-o dezbatere de specialitate, Achim Irimescu, ministru plenipotentiar in cadrul Reprezentantei…

- UE se așteapta ca cinci milioane de ucraineni sa paraseasca țara daca bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei continua, a avertizat luni șeful diplomației Uniunii Europene (UE), Josep Borrell, citat de The Guardian. „Trebuie sa ne pregatim sa primim in jur de cinci milioane de oameni. Trebuie sa mobilizam…

- Cristian Pirvulescu, profesor și politolog, a explicat ca, deși aderarea Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei este posibila, acest lucru nu se va intampla foarte repede pentru ca exista o serie de proceduri clare care necesita timp. „Daca unii cred ca asta se va intampla de azi pe maine, anul viitor…

- Portavionul cu propulsie nucleara al Frantei, Charles de Gaulle, va fi mutat in Marea Neagra, au informat, in aceasta seara, surse militare franceze, citate de Antena 3. Portavionul are doar motorul cu propulsie nucleara, nu conține arme nucleare. Potrivit reprezentanților Franței, portavionul va fi…

- Franța a decis sa trimita 500 de militari in Romania, in cadrul unei misiuni a Aliantei Nord-Atlantice, masura luata in cadrul actiunilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, a anuntat Statul Major al armatei franceze. „Razboiul a revenit in Europa, pentru prima data, dupa anul 1945; pentru…

- Ucraina este considerata „coșul de paine al Europei”, iar invazia ar duce la „lovirea puternica” a lanțului de aprovizionare cu alimente”, a declarat Alan Holland, CEO și fondator al companiei de tehnologie de aprovizionare Keelvar. Ucraina produce grau, orz și secara pe care se bazeaza o mare parte…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa solicite celor 27 de state membre sa iși faca stocuri cu gaze naturale inainte de fiecare iarna, mai precis in luna septembrie a fiecarui an, pentru a face fața eventualelor perturbari de aprovizionare, potrivit unui document consultat de agenția Reuters . Masura discutata…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritas Schinas, a atentionat ca, in cazul in care criza ucraineana va continua sa se amplifice, va exista foarte probabil un aflux de refugiati ucraineni catre Uniunea Europeana, informeaza vineri dpa. In cel mai dificil scenariu, mai mult de un milion de refugiati…