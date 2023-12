Impozitele și taxele marite pentru multe companii și persoane fizice vin la pachet cu scaderi ale veniturilor, consumului și investițiilor. Impozitele și taxele care vor fi in aplicate in a nul 2024 pentru multe companii și persoane fizice vor veni la pachet cu o scadere a veniturilor, a consumului, a investițiilor pentru ca statul are nevoie de resurse financiare suplimentare. Unele dintre modificarile fiscale erau anticipate, in condițiile angajamentelor din PNRR, altele au luat prin surprindere. Politica fiscal-bugetara va continua in direcția majorarii taxelor și in anii urmatori, alte schimbari…