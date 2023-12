Un portret al reginei spaniole Isabela de Bourbon, realizat de maestrul spaniol Diego Velazquez, va fi vandut la licitatie la New York in luna februarie, a anuntat casa Sotheby’s, evaluand lucrarea la 35 de milioane de dolari. Casa de licitatii din New York, detinuta de miliardarul franco-israelian Patrick Drahi, a explicat ca tabloul de doi metri inaltime, care o infatiseaza pe fiica regelui francez Henri al IV-lea, va fi expus public la Londra intre 1 si 6 decembrie, inainte de a fi oferit la licitatie in megalopolisul american la 1 februarie 2024. „Aceasta pictura exceptionala este remarcabila…