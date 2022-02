Această țară interzice rasele de câini Bulldog englez și Cavalier King Charles Spaniel Norvegia a luat decizia fara precedent de a interzice cresterea a doua rase canine. Este vorba despre Bulldog englez și Cavalier King Charles Spaniel. In opinia specialiștilor, trasaturile acestor caini reprezinta cauza principala a neplacerilor și a problemelor de sanatate cu care aceste animale se confrunta. Tribunalul din Oslo a interzis cresterea cainilor din rasele Bulldog englez si Cavalier King Charles Spaniel, pe motivul ca aceasta practica produce suferinte care sunt incompatibile cu legea privind protectia animalelor. Salutat de activistii pentru drepturile animalelor si criticat de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

