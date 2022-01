Aceasta este dieta anti-îmbătrânire a Anei Aslan Ana Aslan, doctorul care a inventat cremele anti imbatranire, a trait pana la 92 de ani. Secretul longevitatii statea si in disciplina meselor de peste zi, dar si atentia deosebita pentru calitatea alimentelor. Ioana Preda, menajera care a fost alaturi de ea vreme de mai bine de zece ani, a dezvaluit cum iși traia medicul viața. Ea era invațata sa manance corect, la ore fixe, sanatos si niciodata pe graba. Totul trebuia sa fie cat mai natural si recomanda categoric evitarea alimentele din conserva si foarte rar carne congelata, multe legume, multe fructe și mișcare. ”Carnea de vita era nelipsita.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antena 1 pregatește pentru aceasta primavara show-ul fenomen Dancing on Ice – Vis in doi, emisiune de tip concurs in care vedetele vor concura pe gheața, in ritm de dans, alaturi de patinatori profesioniști. Formatul Dacing on Ice se bucura de un real succes la nivel internațional, fiind unul dintre…

- Liderul PNL, Florin Cițu, afirma ca nu este de acord propunerea PSD privind zero TVA la alimentele de baza: „Eu nu sunt de acord sa venim cu o masura doar pentru un anumit sector”. „Trebuie sa abordam aceasta problema (a prețurilor la energie-n.r.) cu o gandire pragmatica pe termen lung. Soluțiile pe…

- Ana Aslan, medicul roman care a inventat leacul pentru tineretea vesnica, Gerovital 3, a trait 92 de ani și avea un stil de viața exemplar. Ce manca femeia care a descoperit "elixirul tinereții". Dadea pacienților ei același regim pe care il avea și ea.

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a explicat ca adresa transmisa procurorului general Gabriela Scutea, prin care a indrumat Ministerul Public sa investigheze situația din energie, nu inseamna automat ca procurorii vor descinde la operatorii din sector și vor lua la mana toate facturile, ci ca mai…

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei s-au inregistrat 50 de decese asociate COVID. Printre acestea, se numara și un tanar de doar 15 ani. Potrivit specilistilor, tara noastra se va confrunta cu valul cinci al pandemiei care va fi cel mai grav de pana acum. Sistemele sanitare din alte tari au…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a emis duminica ideea unei companii energetice naționale, care sa produca energie dintr-un mix de surse și care sa poata asigura intr-un interval de 3 – 5 ani independența energetica a Romaniei. Ciolacu spune ca traversam o criza mondiala a energiei, care a fost gestionata…

- Dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid avertizeaza ca varianta Omicron are capacitatea de a reinfecta persoane trecute prin boala, dar și persoane vaccinate. Totuși, aceste persoane sunt mult mai protejate de formele severa de boala, comparativ cu cele nevaccinate sau…

- Ioana Preda a fost menajera Anei Aslan mai bine de zece ani. Stie fiecare secret al profesoarei.De exemplu, Ana Aslan era foarte atenta la silueta. „Carnea de vita era nelipsita. Se ingrijea foarte mult, nu se satura niciodata, cand ii era foame zicea: \"Da-mi o bomboana!\" Tinea la silueta. O bomboana,…