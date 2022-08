Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc joi, 11 august, in parcul de distracții Legoland din orașul Guenzburg, in sudul Germaniei. Cel puțin 34 de persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua trenuri de tip roller-coaster s-au izbit unul de celalalt, relateaza agenția DPA, citata de Sky News . Totul s-a…

- Un tanar de 24 de ani, la volanul unui Mercedes, a provocat un teribil accident in vestul țarii. Una dintre victime, un copil de 10 ani, este in coma. Accidentul petrecut sambata seara in județul Bihor, la ieșire din Oșorhei spre Aleșd, in care au fost implicate doua autoturisme și un autobuz...

- Un accident grav a avut loc, joi, pe DN1, in județul Bihor. Un barbat si un copil au murit, iar alti doi minori si o femeie au fost raniti dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in jurul orei 14.00, pe DN 1 (E60), in localitatea Uileacu de Cris, […] Source

- Accident teribil in vestul țarii. 10 persoane au ajuns la spital Accidentul s-a produs la iesirea din municipiul Arad, in zona Galleria Mall, fata in fata cu Indagrara. La fata locului a intervenit Detasamentul de Pompieri Arad, cu autospeciala transport personal si victime multiple, o autospeciala…

- Accidentul de circulatie a avut loc pe DE 584, intre localitatile Baraganu si Insuratei din Braila. Un TIR si un autoturism s-au ciocnit in circumstante ce urmeaza sa fie lamurite de politisti. In urma impactului, doua persoane au decedat.