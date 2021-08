Accident rutier, in aceasta noapte, la Costinesti

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a fost anuntat, putin inainte de miezul noptii, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a spus ca evenimentul rutier este pe Autostrada A 4, la Km 9 100. Un autoturism marca Logan a intrat intr un tir dar nu sunt persoane incarcerate. Sursa foto: Arhiva…

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a anuntat salvatorii ca sunt implicate doua autoturisme pe Drumul Judetean 223, la iesire din Cochirleni, spre Cernavoda. Acesta a mai spus ca o victima este incarcerata.La…

- Un accident feroviar a fost anuntat, in acesta dimineata, in jurul orei 04.00, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a spus dispecerului ca in Zona Poarta 6 din Constanta o locomotiva a lovit un autoturism. Locomotiva nu era insotita de vagoane.Nu au fost anuntate…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a spus dispecerului ca un autoturism s a rasturnat la iesire de pe Autostrada A 4, in zona Drumului Comunal 87 spre Poarta Alba. O victima neincarcerata are nevoie…

- Un accident de circulatie mai putin obisnuit a fost anuntat in jurul orelor 05.00 la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a explicat salvatorilor ca un motociclist are nevoie de ingrijiri medicale de specialitate dupa ce a intrat cu motocicleta intr un copac cazut pe…

- Accident rutier in Constanta la intersectia bulevardului IC Bratianu cu strada Theodor Burada.Un accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Cel cae a solicitat ajutorul salvatorilor a explicat ca este vorba despre un…

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta noapte la Navodari, in zona NGN, spre Rafinaria Petromidia, in jurul orelor 22.30. La locul indicat de apelantul care a sunat la Dispeceratul Integrat 112 au fost trimise un echipaj pe o ambulanta SAJ B2 si un altul SAJ C2.Medicul Diana Claudia Tatarici,…

- Accident la Murfatlar langa unitatea militaraPotrivit unui apel sosit la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta o masina cu trei ocupanti s a rasturnat. Cel care a anuntat salvatorii le a spus ca s a produs un accident rutier, posibil cu trei persoane incarcerate, in Murfatlar, in…