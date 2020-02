Accident rutier grav. Camion rasturnat in sensul giratoriu de la Agigea. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a fost anuntat, in aceasta noapte, in jurul orei 23.00, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Evenimentul rutier a vut loc, potrivit apelantului, in municipiul Constanta, zona Tomis III, in spatele Pietei.Acesta a mai anuntat salvatorii ca victima este un pieton,…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Valea Dacilor, pe DJ381, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier camion rasturnat . In urma impactului, a rezultat o victima constienta…

- Un accident rutier s a produs luni seara, pe DN 39, in sensului giratoriu cu Autostrada A4, spre Poarta 10 bis. Un autoturism inmatriculat in judetul Cluj s a izbit violent de parapet.Potrivit informatiilor de la fata locului, o femeie a fost preluata si transportata la spital.Oficial IPJ ConstantaAstazi,…

- Un accident de circulatie a fost anuntat, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta, al judetului Constanta, in jurul miezului noptii.Apelantul a indicat drept loc al producerii evenimentului zona Summerland din Statiunea Mamaia.Acesta a mai precizat ca sunt implicate doua autoturisme iar o persoana este…

- Traficul rutier este blocat pe autostrada A1 Deva-Nadlac, la km. 470, pe sensul catre Deva, in urma unui accident cu 3 mașini și un camion.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine! Ne incalcam toate principiile! Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe autostrada A4, pe sensul de mers catre Agigea.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier.In urma impactului, a rezultat o victima neincarcerata, constienta si cooperanta. Sursa…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN 1, in afara municipiului Alba Iulia: Un tanar nu a adaptat viteza la patrunderea in sensul giratoriu și s-a rasturnat cu autoutilitara in afara carosabilului ACCIDENT rutier pe DN 1, in afara municipiului Alba Iulia: Un tanar nu a adaptat viteza la patrunderea in…

- Un accident rutier a fost anuntat, in aceasta seara, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs in Constanta, la intersectia strada Mihai Viteazu cu strada Constantin Bratescu.In…