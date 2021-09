Stiri pe aceeasi tema

- O tamponare violenta s-a produs in aceasta seara intre doua autoturisme in localitatea Marginea, informeaza ISU Suceava. Au fost implicate șase persoane dintre care doi minori. Un barbat in varsta de 73 de ani și cei doi minori in varsta de 4 ani respectiv 6 ani au fost transportați la spital de echipajele…

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc duminica dupa-amiaza pe strada 1 Mai din Dej. ”Am intervenit cu autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD, total 7 subofițeri”, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Cluj. In accident au fost…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc duminica dupa-amiaza pe DN 64, in localitatea Babeni. Un barbat ranit in urma accidentului a fost transportat la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Pompierii militari au trimis la locul accidentului o ambulanța SMURD, o autospeciala…

- FOTO| ACCIDENT rutier la Partoș: O femeie a fost transportata la spital, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme FOTO| ACCIDENT rutier la Partoș: O femeie a fost transportata la spital, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc vineri, 6 august, in Municipiul…

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi pe raza localitații Ilișești und doua mașini s-au ciocnit violent. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate trei persoane din care doua in stare grava au fost transportate la spital. Este vorba de o fata…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in Josenii Bargaului. O femeie a fost transportata la spital, in urma coliziunii dintre doua mașini. Salvatorii bistrițeni au fost solicitați de dimineața buna la un accident rutier petrecut pe raza localitații Josenii Bargaului. Doua autoturisme au…

- Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata pe DN2A in judetul Ialomita. Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Potrivit ISU Ialomita, astazi, in…